Karaosman güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaosman güven tazeledi

Karaosman güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun 19 Mayıs Ballıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Karaosman, olağan genel kurulda güven tazeledi.

Samsun 19 Mayıs Ballıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Karaosman, olağan genel kurulda güven tazeledi.

Ballıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Olağan Kongresi Belediye Düğün Salonu'nda yapıldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'ın divan başkanlığını yaptığı kongrede tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Tuncay Karaosman, tekrar başkan seçildi.

Tuncay Karaosman yaptığı konuşmada, "İlçemizde esnaflarımızın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi bizleri mutlu ediyor. Ben her seferinde esnaf ve sanatkarımız ile ilgili sıkıntıları makamlara anlatma gayreti içinde oldum. Şuna inanıyorum: Esnaf ve sanatkar bu ülkenin omurgasını teşkil ediyor. Eğer siz bu ülkeyi ayakta tutmak istiyorsanız, bu omurgaya sahip çıkmanız lazım" dedi.

Kongreye S.S. 13 Nolu 19 Mayıs Minibüs ve Otobüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Muammer Akyüz, 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Şimşek, 19 Mayıs Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlfet Gören, Bafra Kızılırmak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası Başkanı Ahmet Yılmaz ve çevre ilçe oda başkanları katıldı. - SAMSUN

Karaosman güven tazeledi
Karaosman güven tazeledi
Karaosman güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Burak Özçivit Orhan Gencebay Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaosman güven tazeledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 15:18:39. #1.14#

title