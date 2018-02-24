Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Ballıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Olağan Kongresi'nde mevcut Başkan Tuncay Karaosman güven tazeledi.

Belediye Düğün Salonunda yapılan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Başkanlığını Sinop Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Gürsel Özün'ün yaptığı olağan kongrede faaliyet raporları ve gelir-gider cetveli okundu. Daha sonra yapılan oylamada Karaosman tekrar başkan seçildi.

Güven tazeleyen Tuncay Karaosman yaptığı konuşmada, "İlçemizde esnaflarımızın birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi bizleri mutlu ediyor. Ben her seferinde esnaf ve sanatkarımız ile ilgili sıkıntıları makamlara anlatma gayreti içinde oldum. Şuna inanıyorum: Esnaf ve sanatkar bu ülkenin omurgasını teşkil ediyor. Eğer siz bu ülkeyi ayakta tutmak istiyorsanız, bu omurgaya sahip çıkmanız lazım" dedi.

Seçim sonucunda yönetim kurulu ise Tuncay Karaosman, Yaşar Sert, Salim Bayrak, Serdar Özkan ve İbrahim Yazıcı'dan oluştu

Kongreye 19 Mayıs Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Şimşek, 19 Mayıs Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlfet Gören, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Bafra Kızılırmak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Fırıncılar Odası Başkanı Temel Bektaş, Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Topuz ve çevre ilçe oda başkanları katıldı. - SAMSUN