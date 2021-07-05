Karaören'e Yeni Su Hattı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi'nde gerçekleştirdiği sondaj çalışması ile yaşanan içme ve kullanma suyu sorununu çözüme kavuşturuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi'nde gerçekleştirdiği sondaj çalışması ile yaşanan içme ve kullanma suyu sorununu çözüme kavuşturuyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, içme ve kullanma suyunun yetersiz olduğu Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi'nde gerçekleştirdiği sondaj çalışması ile içilebilir suya ulaşarak vatandaşların yüzünü güldürdü. Gerçekleştirilen sondaj çalışması ile yeterli suya ulaşan ekipler, terfi hattı ve isale hattı çalışmalarını da tamamladı. Enerji nakil hattının tamamlanması ile de kısa bir sürede suyun mahalleye ulaşması sağlanacak.

Mahalle sakinleri olarak sondaj sonucunda sağlıklı ve içilebilir suya ulaşılmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Karaören Mahalle Muhtarı Ramazan Topal, "ESKİ 'ye müracaatımız sonrasında, Genel Müdürlük ekiplerinin yerinde ve hızlı müdahalesinden çok memnun kaldık. Mahalleli olarak artık su sorunu yaşamayacağız. Mahallemizde yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ve ESKİ ekiplerine ne kadar teşekkür etsek azdır. " dedi.

Kaynak: Habermetre