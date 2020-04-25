Karaoke mikrofonu ile pide sattı, herkesin ilgi odağı oldu
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Samsun, Güncel, Haber

Karaoke mikrofonu ile pide sattı, herkesin ilgi odağı oldu

Samsun'da bir fırın çalışanı elinde karaoke mikrofonu ile sokak sokak gezerek pide satıyor.

25.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:11
Karaoke mikrofonu ile pide sattı, herkesin ilgi odağı oldu

Samsun'da bir fırın çalışanı elinde karaoke mikrofonu ile sokak sokak gezerek pide satıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından evlerinde kalan insanlara pide götüren vatandaş mikrofondan dolayı işlerinin arttığını söyledi.

Elinde karaoke mikrofonu ile sokaklarda "Pideci geldi, ekmekçi geldi" diye bağırarak satış yapan 48 yaşındaki Turgut Güzel, uzun yıllardır fırında çalışıyor. Günde ortalama yumurtalı ve sade olmak üzere 200 pide satıyor. Karaoke mikrofonu ile daha çok insana ulaştığını söyleyen Güzel, bu sayede daha fazla talep geldiğini belirtti.

İnsanlara hizmet etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Turgut Güzel, "İnsanların kapısına kadar gidiyorum, mikrofon ile bağırıyorum. 4 ve 5 katlara kadar özellikle yaşlı olan insanların kapılarına kadar ekmek veya pideleri çıkartıyorum. Onlar evlerinde kalsınlar, biz gerekli hizmeti yaparız. Şu sıralar havalar sıcak olduğundan dolayı insanların kapısı, penceresi açık durumdadır. Mikrofon ile bağırdığımda duymaları çok daha net oluyor. Talep fazla oluyor. İnsanlar beni bu şeklinde mikrofon ile pide sattığımı görünce gelip yanıma fotoğraf çektiriyorlar. Bu sayede ilgi de var" dedi.

Derecik Mahallesi sakinleri bazı vatandaşlar ise bulundukları konumda ekmek fırını olmadığını söyleyerek kapılarına kadar gelen Turgut Güzel'in bu uygulamasından dolayı memnun olduklarını ve her gün gelmesini istediklerini vurguladılar.

Turgut Güzel ekmeği 1 TL'den, yumurtalı pideyi 5 TL'den, sade pideyi 4 TL'den satıyor.

(Furkan Abrek Ünal - Ünsal Karka/İHA)

Karaoke mikrofonu ile pide sattı, herkesin ilgi odağı oldu

Kaynak: İHA

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