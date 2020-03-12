Karantinayı reddeden Rus milletvekiline Meclise giriş yasağı
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Karantinayı reddeden Rus milletvekiline Meclise giriş yasağı

Fransa ziyaretinden sonra Rusya'ya dönen ve karantinada tutulmayı reddeden Rus milletvekili Sergey Katasonov'ın Duma Parlamentosuna girişi yasaklandı.

12.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:50
Karantinayı reddeden Rus milletvekiline Meclise giriş yasağı

Fransa ziyaretinden sonra Rusya'ya dönen ve karantinada tutulmayı reddeden Rus milletvekili Sergey Katasonov'ın Duma Parlamentosuna girişi yasaklandı.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma Meclisi'nin muhalefetteki Rusya Liberal Demokrat Partisi milletvekili Sergey Katasonov geçtiğimiz günlerde Fransa'da temaslarda bulunduktan sonra Rusya'ya döndü. Fransa'da virüs nedeniyle ölüm oranında artış yaşanması üzerine Rus milletvekili Katasonov karantina altına alınmak istendi. Milletvekili Katasonov ise karantinayı reddedip Duma'da toplantı ekibiyle bir araya geldi. Rusya'nın Orenburg bölgesinden milletvekili olan Katasonov'un söz konusu tavrından sonra Duma Parlamentosu harekete geçti. Karantinayı reddeden Sergey Katasonov'ın Duma'ya girişine yasak getirildi.

PUTİN'İN KATILDIĞI MECLİS TOPLANTISINDA YER ALDI

Duma Parlamentosu Başkanı Viaçeslav Volodin karantinayı reddeden milletvekili Sergey Katasonov'un 14 gün boyunca Duma meclisine girişini yasakladı. Alınan geç tedbirler tepki çekerken milletvekilinin Fransa'dan döndükten sonra Duma'da ekibiyle bir toplantı yaptığı, üstelik 3 gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı yeni anayasa değişikliliği taslağı oylamasında yer aldığı açıklandı. Yaşanan gelişmelerden sonra Duma'da da tedbirlerin arttırıldığı ifade edildi.

Öte yandan Meclis toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Putin ile partilerin liderleri ve milletvekilleri üzerinde korona virüsü testleri yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

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