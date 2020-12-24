Karantinayı ihlal ettiler, HES sorgulamasında yakalandılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri karantina kurallarına uymayan kişileri AVM ve Kapalı Pazaryerlerine girmeye çalışırken HES Kodu uygulaması sayesinde yakaladı. Yakalanan 3 kişi Balıkesir'de bulunan öğrenci yurtlarına gönderildiler.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı oldukları gerekçesiyle filyasyona alınan kişiler, ne yazık ki birçok insanın hayatını hiçe sayarak dışarı çıkmaya devam ediyor. Bandırma'da bugüne kadar yapılan denetimlerde bir hafta içinde karantina ihlali yapan kişi sayısı 11'e kadar ulaştı. HES Kodu uygulamasının yaygınlaşması ve polisin sıkı denetimleri ile geçtiğimiz hafta karantina ihlali yapan kişi sayısının 3 olduğu belirlendi. HES kodu uygulamasının yaygınlaşmasıyla karantina kurallarına uymayanların sayılarında gözle görülür düşüş yaşandı.

Bandırma Emniyetine bağlı ekipler tarafından Kapalı Pazaryeri ve çarşı merkezinde yapılan koronavirüs denetimlerinde toplam 985 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. Karantina kuralını ihlal eden 3 kişiye adli ve idari işlem yapılarak zorunlu karantina için ambulansla Balıkesir'e gönderildi. Bandırma'da sigara içme yasağını ihlal eden 27 kişi ile maske takmayan 117 kişiye de para cezası kesildi. Hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişi de polisten ve para cezasından kaçamadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı