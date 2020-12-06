Karantinayı ihlal edince polise yakalandı
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Karantinayı ihlal edince polise yakalandı

06.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:54

Karantinayı ihlal edince polise yakalandı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, annesini hastaneden alarak eve götürdüğü sırada polis denetiminde yakalandı.

Karantinayı ihlal edince polise yakalandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde temaslı olduğu için karantinada olması gereken genç, annesini hastaneden alarak eve götürdüğü sırada polis denetiminde yakalandı.

Alaplı Cumhuriyet Meydanı'nda 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durdurdukları bir araçta yapılan sorguda Temel E.'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti. Karantinada olması gereken Temel E., Ereğli Devlet Hastanesinde Covid-19 nedeniyle tedavisi tamamlanan annesi Hediye E.'yialmaya gittiğini söyleyerek, "Ereğli Devlet Hastanesinden annemi almaya gittim ve eşimden dolayı temas nedeniyle karantinaya alındıydık. Hastaneden annemi almam gerekiyordu, onun için çıkmıştım" dedi.

Polis ekipleri şahsa karantinayı ihlal etmekten işlem yaparak, evine gönderdi.

Karantinayı ihlal edince polise yakalandı
Karantinayı ihlal edince polise yakalandı
Karantinayı ihlal edince polise yakalandı
Karantinayı ihlal edince polise yakalandı
Karantinayı ihlal edince polise yakalandı
Karantinayı ihlal edince polise yakalandı
Karantinayı ihlal edince polise yakalandı
Karantinayı ihlal edince polise yakalandı
Karantinayı ihlal edince polise yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL YÜKSEL

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