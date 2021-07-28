Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, "HES kodu" ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, "HES kodu" ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika yaşam haberine göre Kırıkkale'de korona virüs denetimi yapan ekipler, karantinada olması gerekirken insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddede dolaşan genç vatandaşı "HES kodu" sorgusunda tespit etti.

Kırıkkale'de korona virüs denetimi yapan ekipler, karantinada olması gerekirken insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddede dolaşan genç vatandaşı "HES kodu" sorgusunda tespit etti. Karantinaya alınan riskli grubundaki gence 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de korona virüsü (Covid-19) pozitif vaka artışının önüne geçebilmek için gece saatlerine kadar denetim yapıldı. Valilik koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ve polis, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve parklarda "HES kodu" ve maske kontrollerini gerçekleştirdi.

Atatürk Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturan Motosikletli Polis Timleri, vatandaşların "HES kodu" ve "GBT" (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. "HES kodu" sorgusunda temaslı olduğu tespit edilen Osman Y. (27), insan yoğunluğunun en fazla olduğu caddede dolaşırken yakalandı. PCR testi pozitif olan annesinden dolayı riskli gurubuna dahil olan Osman Y., filyasyon ekiplerince karantinaya götürüldü. 4 bin 50 lira da idari para cezası uygulandı.

Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, cadde, park ve kafe gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda maske kontrolleri yapıldı. Maskesiz dolaşan vatandaşlar uyarıldı. Bazı vatandaşlara da maske dağıtıldı. Kafe işletme sahiplerine de uyarı yapan ekipler, yakın derece akraba olmayan müşterilerin 60 santimetrelik mesafe kuralına uymaları istendi. - KIRIKKALE

Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı
Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı
Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı
Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı
Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı
Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı
Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı
Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, 'HES kodu' ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eyvah eyvah beklenenin tam tersi oldu! ABD'de maske kullanımı geri geliyor
Eyvah eyvah beklenenin tam tersi oldu! ABD'de maske kullanımı geri geliyor
'Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaç verildi' iddialarını Türkiye İlaç Kurumu yalanladı
"Korona hastalarına tarihi geçmiş ilaç verildi" iddialarını Türkiye İlaç Kurumu yalanladı
Endişe veren çalışma: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor
Endişe veren çalışma: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Düm Tek Tek Şeyma Subaşı
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Serdar Aziz Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Karantinayı ihlal etti, "HES kodu" ele verdi: Polis caddede dolaşırken yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 00:57:07. #1.15#

title