Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı

16.10.2020 10:09 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:13
Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada olması gereken D.D., otomobiliyle drift yaparken bekçiler tarafından yakalandı.

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada olması gereken D.D., otomobiliyle drift yaparken bekçiler tarafından yakalandı. D.D.'ye karantina kuralını ihlal ettiği ve drift yaptığı gerekçesiyle 9 bin 291 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el koyuldu.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, Sazova Mahallesi'ndeki yeni Eskişehirspor Stadyumu'nun otoparkında otomobille drift yapıldığını tespit etti. Cep telefonu kamerasıyla drift anları kaydedilirken, polis ekiplerince 'şok' uygulama yapıldı. Drift yapan D.D., suçüstü yakalandı. Yapılan inceleme sonucu D.D.'nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olması gerektiği anlaşıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince D.D.'ye, karantina sürecinde evinde olmadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira, otomobille drift yaptığı için ise 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 9 bin 291 lira idari para cezası kesildi. D.D.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el koyulurken, araç da 2 ay trafikten menedildi ve çekiciyle otoparka götürüldü.


Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı
Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ercan Kesal Sadri Alışık Yavuz Bingöl Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Eddie Newton Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Kız Türk Ekim İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantinayı ihlal etti, drift yaparken yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 10:24:58. #1.14#
title