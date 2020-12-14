Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: "Haberim yoktu"
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Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: "Haberim yoktu"

14.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:59

Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: "Haberim yoktu" Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karantina süresini ihlal ederek, pazar alışverişine çıkan emekli imam, HES kodu uygulaması yapan zabıta ekipleri tarafından semt pazarında durduruldu.

Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: "Haberim yoktu"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karantina süresini ihlal ederek, pazar alışverişine çıkan emekli imam, HES kodu uygulaması yapan zabıta ekipleri tarafından semt pazarında durduruldu. Korona virüs kurallarını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası kesilen İ.Ö., "Ben ayrı yerde yaşıyorum, haberim yoktu" diye konuştu.

İlçe merkezinde ikamet eden emekli imam İ.Ö., pazar arabasıyla evinden çıkarak semt pazarında alışveriş yapmak istedi. Hafta başı kurulan pazar yeri girişinde HES kodu denetimi yapan Malkara Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, İ.Ö'nün HES kodu incelemesinin 'Riskli' uyarısı verdiğini belirledi. Korona virüs testinin negatif olduğu ancak temaslı olduğu ve evde izole süresinin henüz bitmediği ortaya çıkan İ.Ö. olay yerine gelen polis ekiplerince evine götürüldü.

"Bir daha dışarı çıkmayacağım"

Polis tarafından korona virüs kurallarını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası kesilen İ.Ö., muhabirin, "Evde kalmanız gerekmiyor mu?" sorusuna ise, "Ben ayrı yerde yaşıyorum, haberim yoktu. Bir daha artık dışarı çıkmam" şeklinde cevap verdi.

Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Haberim yoktu'
Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Haberim yoktu'
Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Haberim yoktu'
Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Haberim yoktu'
Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Haberim yoktu'
Karantinayı bozan emekli imam pazar alışverişinde yakalandı, savunması pes dedirtti: 'Haberim yoktu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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