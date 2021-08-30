Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı
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Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı

Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, denetim sırasında yolcu otobüsündeki M.Y. isimli kadının karantinada olması gerektiğini tespit etti.

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, denetim sırasında yolcu otobüsündeki M.Y. isimli kadının karantinada olması gerektiğini tespit etti. Yapılan detaylı incelemede M.Y.'nin kardeşinin HES kodu ve kimliği ile yolculuğa çıktığı belirlendi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı. Bir otobüste yolcu olarak bulunan M.Y. isimli kadının karantinada olması gerektiği tespit edildi. Bunun üzerine yapılan detaylı incelemede M.Y.'nin kardeşine ait HES kodu ve kimlik ile bilet aldığı ortaya çıktı. İhbar üzerine Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince karantinaya alınan M.Y.'ye kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezasına çarptırıldı.


Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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