Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini önlemek için evinde karantina altında tutulan bir ailenin karantinayı ihlal edip düğüne gittikleri belirlendi.

Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem
19.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:13

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini önlemek için evinde karantina altında tutulan bir ailenin karantinayı ihlal edip düğüne gittikleri belirlendi.

Samsun'da Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bulguları hafif seyredenler evlerinde tedavi ediliyor. Bu kişilerle temasta bulunanlardan ise 14 gün evlerinde izole olmaları isteniyor.

Samsun Sağlık Müdürlüğü, hastaların ve izolasyondaki kişilerin takibinin sağlanması için filyasyon ekiplerinin yanı sıra 10 ekipten oluşan mobil denetim ekibi kurdu.

Ekipler, evlerinde tedavi gören hastaların günlük ilaçlarını götürürken, izolasyondaki kişilerin ise evlerinde olup olmadıklarını kontrol ediyor.

Denetimler esnasında karantina altında tutulan bir ailenin, karantinayı ihlal edip düğüne gittiği belirlendi. Ayrıca izolasyon altında olan bir kişinin de karantinadan çıkıp restoranda yemek yediği tespit edildi. Kişiler hakkında tutanak tutularak yasal işlem yapıldı.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsun'da koronavirüs yayılımına karşı filyasyon ekipleri ve mobil denetim ekipleriyle etkin bir mücadele yürüttüklerini aktardı.

Denetimler sonucunda pozitif vakaların ve evinde izolasyonda olması gereken kişilerin evlerinde olmadığını gördüklerine işaret eden Oruç, "İzolasyonda olması gereken kişileri restoranda yemek yerken bulduk. Bir ilçemizde izolasyondaki bir ailenin, düğüne gittiğini öğrendiğimizde ise şok olduk, bu derece umursamazlığı anlamakta ve açıklamakta zorlanıyoruz." dedi.

İzolasyona uymayan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı

Ekipler tarafından son 6 günde karantinadaki 662 haneye kontrol ziyareti yapıldığını, bu hanelerde izolasyon koşullarına uymadığı tespit edilen 43 kişi hakkında da yasal işlem başlattıklarını vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"İzolasyon kurallarına uyulması için herkesin kapısına bir polis görevlendirilmesi mümkün değil. İnsanlarımızın artık durumun vahametini kavrayarak sorumluluk alması gerekir, salgını ancak herkesin üstüne düşen sorumluluğu alması, kurallara önlemlere, uyumda gerekli dikkati ve özeni göstermesiyle durdurabiliriz. Virüsün yayılımını engellemenin tek yolu maske ve sosyal mesafeyle virüsü insanlardan uzak tutmaktır. Maalesef tüm uyarılara rağmen Samsun'da aile içi virüs yayılımının önüne geçemiyoruz. İnsanlarımız 'virüs aile içinde yayılmaz, kendi ailemle akrabalarımla birlikteyken de mi önlem alacağım, tanıdıklardan bir şey olmaz' yanılgısı içinde. Beraber piknik yapıyorlar, evlerinde yemekler tertip ediyorlar. Bu davranış son derece yanlış."

Vatandaşları düğünlere gitmemesi konusunda uyaran Oruç, şunları kaydetti.

"Benzer bir yanılgı düğünler için de geçerli. Sanki düğünlerde virüs bulaşmaz zannediyoruz. Öyle davranıyoruz, düğünlerimizde her türlü kuralı yok sayarak eğleniyoruz. Virüs yayılımımızın büyük bir kısmı da bu nedenle düğünler yüzünden oluyor. Lütfen düğünlere mümkünse gitmeyin, gitmek zorundaysanız, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek gidin ve kısa bir süre kaldıktan sonra ayrılın. Herkesle bu derece yakınken virüsten korunmamız ve vaka sayımızı azaltmamız mümkün değil. Bu umursamazlığa artık bir dur dememiz lazım. Dur demezsek yolun sonu yasakların geri gelmesi olacaktır."

Oruç, Kovid-19 mücadelesine destek olmaları için vatandaşlardan kurallara uyulmayan durumlarda 0362 311 25 21/22/24 nolu şikayet hattına bildirim yapmalarını istedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı Güncel
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Türkiye'de 30 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Türkiye'de 30 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek verdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de "dünyanın ilk trans mahallesi" projesine destek verdi
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hümeyra Ozan Güven Nihat Doğan Demet Akalın
Spor Arda Turan Metin Oktay Nihat Özdemir Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Sabah Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Karantinayı ihlal edip düğüne giden aile hakkında yasal işlem - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 14:17:25. #1.15#
title