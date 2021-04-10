Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı
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Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | Sağlık

Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı Osmaniye'de banka şubesine para çekmeye gelen bir vatandaş, güvenlik görevlisince yapılan HES kodu sorgulamasında risk gurubunda olduğu ortaya çıktı.

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Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de banka şubesine para çekmeye gelen bir vatandaş, güvenlik görevlisince yapılan HES kodu sorgulamasında risk gurubunda olduğu ortaya çıktı. KYK yurdunda karantinaya alınan adamın bir hafta önce korona virüsten babaannesini kaybettiği, babası ve ablasının da karantinada olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen Nuri B.'nin bankaya girerken, banka güvenlik görevlisince HES kodu sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda Nuri B.'nin risk gurubunda olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği ortaya çıktı. Banka güvenlik görevlisince durum polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bankaya gelen sağlık ekipleri risk gurubunda olan Nuri B.'yi karantinaya alınması için ambulans ile Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan KYK yurtlarına götürdü.

KYK yurdunda karantinaya alınan Nuri B.'nin bir hafta önce korona virüsten babaannesini kaybettiği, babası ve ablasının da karantinada olduğu öğrenildi.

Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı
Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı
Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı
Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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