Karantinayı ihlal eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e para cezası
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Karantinayı ihlal eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e para cezası

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e geçtiğimiz hafta Himelnitskiy bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Karantinayı ihlal eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e para cezası
10.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:28

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e geçtiğimiz hafta Himelnitskiy bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz hafta ülkenin Himelnitskiy bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında davet üzerine bir kafeye girmişti. Zelenskiy, kendisine ikram edilen kahveyi içmek için kafenin iç mekanına geçmiş, o ana dair çekilen fotoğraf Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yayınlanınca Ukraynalılar, sosyal medya üzerinden Zelenskiy'e karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük tepki göstermişti. Konuyla ilgili bugün gazetecilere açıklama yapan Zelenskiy, "Himelnitskiy'de bana ceza kestiler, aslında doğru olanı yaptılar" ifadelerini kullanarak idari cezaya çarptırıldığını duyurdu. Zelenskiy'e kesilen para cezasının miktarı açıklanmazken Ukrayna'da karantina ihlalleri kapsamında 17 bin ila 34 bin grivna arasında (4 bin 335-8 bin 677 TL) para cezası kesiliyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Zelenskiy'nin söz konusu ziyarette beraberindeki Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Başkan Yardımcısı Sergey Trofimova, Ukrayna Başhekimi Viktor Lyaşko ve Hmelnitski Valisi Dmitri Gabinet'in de para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

"İhlal ettiysem cezasını öderim" demişti

Öte yandan Mart ayından bu yana uygulanan karantina sürecinin ülke genelinde esnetilmesinin ardından kafe ve restoranlar açılmış, sadece cadde üzerindeki üstü açık olan bölümlerde müşteri kabul edilmesine izin verilmişti. Ukrayna Bakanlar Kurulu, kafe ve restoran tarzı işletmelerin içeriye müşteri kabul etmesinin 5 Haziran'dan itibaren mümkün olacağı duyurmuştu. 4 Haziran'da Himelnitkiy bölgesindeki kafenin iç mekanında maskesiz oturarak karantina kurallarını ihlal eden Zelenskiy tepki üzerine yaptığı açıklamada, "Eğer ihlal söz konusuysa cezasını ödemeye hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Devlet Başkanı Zelenskiy daha önce de para cezasına çarptırılmıştı. Zelenskiy, 2019 yılı Nisan ayında seçim zamanı oy pusulasının görüntüsünü internette paylaşınca gizliliği ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası almıştı. - KİEV

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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