Karantinayı ihlal eden tarım işçisi minibüste battaniye altında gizlenirken yakalandı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen yolculuk yaptığı sırada minibüste battaniyenin altında yakalanan tarım işçisi, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.