Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi
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Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde karantinayı ihlal eden bir şahıs yurda gönderildi.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde karantinayı ihlal eden bir şahıs yurda gönderildi.

19 Mayıs ilçesi Derekoy Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekiplerince Liman mevkisinde A.K (56) isimli şahsin yapılan HES kodu sorgusunda izolasyon kuralına uymadığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince şahsa, düzenlenen tutanakla toplamda 3 bin 469 TL idari yaptırım uygulandı. A.K., Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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