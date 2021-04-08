Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi
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Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karantinayı ihlal eden şahıs yurda gönderildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde karantina tedbirlerini ihlal eden bir kişi yurda gönderildi.

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Samsun'un Alaçam ilçesinde karantina tedbirlerini ihlal eden bir kişi yurda gönderildi.

Alaçam Kızlan Jandarma Komutanlığı'nca Yoğunpelit Mahallesi'nde yapılan kontrolde M.E. isimli şahsın karantina tedbirlerini ihlal ettiği tespit edildi. Şahıs hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında karantina tedbirlerini ihlal etmesi nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Tutanak tanzim edilen şahıs, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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