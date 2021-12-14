Karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza - Haberler
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Karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza

Karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde korona virüsle mücadele kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde korona virüsle mücadele kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kavaklı beldesinde jandarma ekiplerinin trafik denetimi esnasında E.S.'ye ait otomobil durduruldu. Ekipler yaptıkları sorgulama sonucunda E.S.'nin korona virüsü nedeniyle karantinada olması gerektiğini tespit ettiler.

E.S.'ye karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulandı. - KIRKLARELİ

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