Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri K.Y'ye kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorgulamada K.Y'nin korona virüs nedeniyle karantinada olmasını tespit etti.

K.Y'ye karantina kurallarını ihlal etmekten 4 bin 724 lira cezai işlem uygulanırken sağlık ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa