Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Haberler
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Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'de koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

PEHLİVANKÖY, KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de koronavirüs nedeniyle karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca köyü yakınlarında trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, H.K.'ya ait aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde H.K.'nın koronavirüs nedeniyle karantinada olması gerektiğini tespit etti. Ekiplerce H.K.'ye, karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.

Yakalanan H.K., filyasyon ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

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