Karantinayı ihlal eden kadın yurda gönderildi
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Karantinayı ihlal eden kadın yurda gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karantinayı ihlal eden kadın yurda gönderildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde karantinayı ihlal eden kadın yurda gönderildi.

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Samsun'un Alaçam ilçesinde karantinayı ihlal eden kadın yurda gönderildi.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Yeşilköy Mahallesi'nde yapılan kontrolde Ş.A (30) isimli kadının karantina tedbirlerini ihlal ettiği tespit edildi. Kadın hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında karantina tedbirlerini ihlal etmesi nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Tutanak tanzim edilen kadın, Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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