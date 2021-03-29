Karantinayı ihlal eden 2 kişiye para cezası

Samsun'da 2 kişiye, karantina kurallarını ihlali ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Samsun'da 2 kişiye, karantina kurallarını ihlali ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Çarşamba ilçesi Paşayazı Mahallesi'nde 2 kişi karantinada kuralları neticesinde evlerinde olmadığı tespit edilmesi üzerine para cezası uygulandı. Kızılot Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan filyasyon ve izolasyon takibi (FİTAS) denetimleri kontrolünde O.B (49) ve E.B(19) isimli şahısların ikamet evlerinde olmadığı, karantina kurallarını ihlal ettiklerinin tespit edilmesi üzerine Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü ile görüşüldüğü, şahısların temaslı olması nedeniyle yurda gönderilmelerinin gerekli olmaması üzerine şahıslar ikamet evlerine gönderildi.

Şahıslara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun gereğince karantina tedbirlerine uymamaktan 2 kişiye 3,469 TL toplamda 6,938 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı