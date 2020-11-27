Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı
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Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı

27.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:18

Çorum' un Sungurlu ilçesinde meydana gelen olayda 10 gün önce temaslı olduğu için karantinaya alınan yaşlı kadın, karantina süresi devam etmesine rağmen evinden dışarı çıktı.

Çorum' un Sungurlu ilçesinde meydana gelen olayda 10 gün önce temaslı olduğu için karantinaya alınan yaşlı kadın, karantina süresi devam etmesine rağmen evinden dışarı çıktı.

Sungurlu Belediyesine ait halk otobüsü ile ikametine gitmeye çalışan kadının HES kodu kontrolü esnasında risklidir uyarısını gören gişe yetkilisinin durumu Polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrollerde karantinada olmasını belirledikleri kadın hakkında 3150 TL cezai işlem uygulandıktan sonra ambulans ile Çorum İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurduna gönderilerek karantinaya alındı. - ÇORUM

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Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı
Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı
Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı
Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı
Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı
Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı
Karantinada olması gerekirken halk otobüsüne binmeye çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ŞANSEVER

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