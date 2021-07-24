Son dakika haberi: Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi pozitif olan kadın ve ailesi karantina yurduna alındı
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Son dakika haberi: Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi pozitif olan kadın ve ailesi karantina yurduna alındı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler... Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi pozitif olan kadın ve ailesi karantina yurduna alındı Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) PCR test sonucu pozitif çıkmasına rağmen cenazeye giden kadınla temaslı eşi ve iki çocuğu karantina yurduna alındı.

Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi pozitif olan kadın ve ailesi karantina yurduna alındı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de korona virüs (Covid-19) PCR test sonucu pozitif çıkmasına rağmen cenazeye giden kadınla temaslı eşi ve iki çocuğu karantina yurduna alındı. 4 bin 50'şer liradan 9 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, Covid-19 pozitif vaka artışının önüne geçmek için çalışmalar sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Zöhre Saygısız, korona virüs (Covid-19) PCR test sonucu pozitif olmasına rağmen temaslı eşi Emre Saygısız ve çocuklarıyla birlikte cenazeye katıldı. İhbar üzerine harekete geçen salgın ve polis ekipleri, Güzeltepe Mahallesi'nde 548. Sokakta ikamet Saygısız çiftinin evine gitti. Emre ve Zöhre Saygısız çifti, evde bulunmayınca iletişime geçildi. Daha sonra eve gelen çift, annesinin cenazesine katılmak için dışarı çıktıklarını iddia etti.

Karantinada olması gerekirken cenazeye giderek toplum sağlığını tehlikeye atmak ve kural ihlalinden 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı. Karı-koca ve iki çocuğu öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Son dakika haberi: Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi pozitif olan kadın ve ailesi karantina yurduna alındı
Son dakika haberi: Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi pozitif olan kadın ve ailesi karantina yurduna alındı
Son dakika haberi: Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi pozitif olan kadın ve ailesi karantina yurduna alındı
Son dakika haberi: Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi pozitif olan kadın ve ailesi karantina yurduna alındı
Son dakika haberi: Karantinayı delip cenazeye gittiler: Pcr testi pozitif olan kadın ve ailesi karantina yurduna alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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