Karantinaya uymayanların kaldığı yurt ışıl ışıl
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Karantinaya uymayanların kaldığı yurt ışıl ışıl

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Karantinaya uymayanların kaldığı yurt ışıl ışıl

Muğla'da öğrenci yurtları izolasyon kurallarını ihlal edenlerle doldu.

Muğla'da öğrenci yurtları izolasyon kurallarını ihlal edenlerle doldu. Virüsün yayılmaması amacıyla sürekli kontrol altında tutulan yurt dolunca yaklaşık 1 yıldır öğrenci yüzü görmeyen yurt bu defa kuralları ihlal edenlerin oluşturduğu yoğunlukla ışıl ışıl oldu.

Muğla İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu tarafından iki hafta önce il genelinde izolasyon kurallarını ihlal edenlerin, Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde bulunan Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda karantina altına alınacağı kararı alınmıştı. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Muğla'da ayrıca pozitif ya da temaslı kişileri takip için muhtarlar, azalar, site ve apartman yöneticileri de görevlendirildi. Aradan geçen iki hafta içerisinde izolasyon kurallarına uymadığı için yurtta kalanların sayısının arttığı gözlemlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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