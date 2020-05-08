Karantinaya Uymayan 99 Kişiye 311 Bin 850 TL Ceza

Manisa'da, koronavirüs pozitif vakalarla temasta bulunan 2 bin 679 kişiden, 99 kişiye, 14 günlük ev karantinasına uymadıkları için toplam 311 bin 850 TL para cezası kesildi.

Manisa'da, koronavirüs pozitif vakalarla temasta bulunan 2 bin 679 kişiden, 99 kişiye, 14 günlük ev karantinasına uymadıkları için toplam 311 bin 850 TL para cezası kesildi. Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak eğrinin yatay çizgiye ulaştığı şu dönemde, halkın daha çok bilinçli davranması gerektiği belirtilirken, yetkililer ya da uzmanlar tarafından yapılan uyarılara birebir uyulması gerektiği, aksi taktide koronavirüs salgınının yeniden nüksedebileceği belirtildi. Vaka sayılarının azaldığı şu dönemde, halkın henüz salgından kurtulunmadığını unutmaması gerektiği ve sosyal mesafeye çok büyük önem verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Ev Karantinasına Uymayan 99 Kişiye Para Cezası Kesildi

Manisa Valiliği yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, koronavirüslü kişilerle temas ettiği tespit edilen toplam 2 bin 679 kişiye 14 günlük ev karantinası verildiğini ancak, karantinaya uymadığı tespit edilen 99 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına muhalefet etmekten, toplam 311 bin 850 TL para cezası kesildiğini belirtti.

Uzmanlar, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak vaka eğrisinin yatay hale geldiği dönemin çok daha tehlikeli olduğunun, vaka sayılarında yaşanan düşüşün halkı rehavete sürükleyebileceğinin altını çizerken en tehlikeli dönemin şimdi başladığını belirtiyor. Şu dönemde salgınının bittiğinin düşünülmesinin ve önlemlere dikkat edilmemesinin salgının yeniden nüksetmesine neden olabileceğini belirten uzmanlar, halkı rehavete kapılmamaları konusunda uyarıyor.