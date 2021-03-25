Karantinaya uymayan 9 kişi yurtlarda zorunlu karantinada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karantinaya uymayan 9 kişi yurtlarda zorunlu karantinada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karantinaya uymayan 9 kişi yurtlarda zorunlu karantinada

Kastamonu Valiliği, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 9 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda zorunlu karantinada tutulduğunu açıkladı.

Hükümeti kurmakla görevli Hollanda İçişleri Bakanı, gizli bilgileri basına sızdırdı
Hükümeti kurmakla görevli Hollanda İçişleri Bakanı, gizli bilgileri basına sızdırdı
Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap'ın 18 yıl hapsi istendi
Kızının gözü önünde eski eşini döven İbrahim Zarap'ın 18 yıl hapsi istendi

Kastamonu Valiliği, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 9 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda zorunlu karantinada tutulduğunu açıkladı.

Kastamonu Valiliği, korona virüs denetimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, 18-24 Mart tarihleri arasında maske takmamaktan 3, sosyal mesafeye uymamaktan 7, sokağa çıkma yasağına uymamaktan 19, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymamaktan 3 kişi olmak üzere toplam 32 kişiye 41 bin 457 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca 25 Mart tarihi itibari ile izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 9 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, yine karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayanlar hakkında TCK 195. madde kapsamında suç duyurusunda bulunma işlem sürecinin devam ettiği ifade edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Yunus Emre Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mert Günok Mesut Özil Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karantinaya uymayan 9 kişi yurtlarda zorunlu karantinada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 18:33:09. #1.15#
title