Karantinaya götürülen koronavirüs hastası araçtan kaçtı
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Karantinaya götürülen koronavirüs hastası araçtan kaçtı

18.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:07
Karantinaya götürülen koronavirüs hastası araçtan kaçtı

Edirne'de koronavirüs testi pozitif çıkan şahıs yurda götürülürken araçtan kaçtı. Polis tarafından yakalanan firari koronavirüs hastası hakkında adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan T.A. isimli bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Durum üzerine Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsı Edirne İl Merkezinde bulunan KYK yurdunda izolasyona götürmek üzere evinden aldı.

ARAÇTAN KAÇTI

Hastayı alan araç, bir başka koronavirüs hastasını daha almak üzere durduğu sırada T.A., oluşan karışıklıktan yararlanarak araçtan kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın haber verilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan T.A.'yı kısa sürede yakaladı. Polisin yakaladığı firari koronavirüs hastası, sağlık ekiplerine teslim edilerek Edirne KYK yurduna yerleştirilirken, T.A. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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