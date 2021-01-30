Yeni Zelanda'da karantinada olan kadın, kaldığı otelin personeliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Yeni Zelanda'da bir otelde karantinaya alınan kadının, otel personeli ile cinsel ilişkiye girerken yakalandığı ortaya çıktı. Yeni Zelanda Koronavirüs ile Mücadele Başkanı, "Her bireyin eylemlerini kontrol edemiyorum. İhmalkarların davranışı tamamen kabul edilemez." diyerek çifti kınadı.

Yeni Zelanda'da yurt dışından ülkesine dönen kadın, pandemi tedbirleri nedeniyle bir otelde 14 günlük karantinaya alındı. Karantinasının başında tanıştığı otel personeli ile mesajlaşan kadın, ondan odasına alkol getirmesini istedi. Kadının odasına alkol götüren personel uzun bir süre gelmeyince otelin güvenlik müdürünün, kadının odasına gittiği ve orada ikilinin cinsel ilişkiye girdiğini gördüğü ortaya çıktı.

TEST SONUÇLARI POZİTİF

Pandemi tedbirlerini hiçe sayarak cinsel ilişkiye giren kadın ve adamın, korona testi sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Çiftin ihmalkar davranışları sonucunda, otel personeli işten kovulurken kadına ise yazılı uyarı verildi.

"SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTİYORUM"

Koronavirüs kurallarının ihlalini, insanların zayıf noktası olduğuna dikkat çeken Koronavirüs ile Mücadele Başkanı Chris Hipkins, "Herkesten kurallara bağlı kalmalarını istiyoruz. Her bireyin eylemlerini kontrol edemiyorum. İhmalkarların davranışı tamamen kabul edilemez, soruşturma açılmasını istiyorum." dedi.