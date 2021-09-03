Karantinaya alındı, 15 kedisinin bakımı için yardım istedi
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Karantinaya alındı, 15 kedisinin bakımı için yardım istedi

Karantinaya alındı, 15 kedisinin bakımı için yardım istedi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da karantina altına alınan Ayşe Karaköse, besleyemediği 15 kedisi için belediyeden yardım istedi.

ÇORUM'da karantina altına alınan Ayşe Karaköse, besleyemediği 15 kedisi için belediyeden yardım istedi. Sosyal medyadan yapılan çağrıya cevap veren ekipler, kedilerin bakımını üstlendi.

Çorum'da yaşayan Ayşe Karaköse, koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantina altına alındı. Bağ evinde 15 kedisi bulunan Karaköse, hayvanlarını beslemeyince belediyeden yardım istedi. Sosyal medyadan Çorum Belediyesi'ne çağrı yapan Karaköse "Sayın başkan, 15 kedimiz var, bunların 10 tanesi yavru kedi. Şu an karantinada olduğumuz için 20 gün kedilerimiz ne yer, ne içerler, bize yardım edin lütfen" diyerek mesaj attı.

ADRESE EKİP GÖNDERİLDİ

Karaköse'nin attığı mesajı gören Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir veteriner hekim ve 3 belediye çalışanını görevlendirdi. Ekip, Karaköse'nin verdiği adrese gitti. Ekipler, adreste kedileri bulup sağlık taramasından geçirdi. Ekiplerin, Karaköse'nin karantina süresi bitene kadar kedilere bakacağı belirtildi.


Karantinaya alındı, 15 kedisinin bakımı için yardım istedi
Karantinaya alındı, 15 kedisinin bakımı için yardım istedi
Karantinaya alındı, 15 kedisinin bakımı için yardım istedi
Karantinaya alındı, 15 kedisinin bakımı için yardım istedi
Karantinaya alındı, 15 kedisinin bakımı için yardım istedi
Karantinaya alındı, 15 kedisinin bakımı için yardım istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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