Karantinaya alınanlara gıda yardımı yapıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) vakası çıkması sonrası karantinaya alınan sokakta oturanlara gıda yardımı yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, korona virüs (Covid-19) vakası çıkması sonrası karantinaya alınan sokakta oturanlara gıda yardımı yapıldı.

İsmetpaşa Mahallesi Beşgöz Sokak'ta birden fazla pozitif vaka çıkması sonrası İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından uygulanan 14 günlük karantina kararı sonrası vatandaşlara Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gıda yardımı yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, karantinada olan hanelere gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Normalleşme ile oluşacak rehavetin istenmeyen sonuçlara sebep olacağını ifade eden Ürkmezer, "İlçemize bağlı mahallemizin bazı hanelerinde tespit edilen Covid-19 pozitifli vakalarımızın olması ve temas ettikleri kişilerin de olması nedeniyle bu hanelerle birlikte bulunduğu sokağı salgın yayılımını önlemek için izole etmemiz gerekti. Buradaki vatandaşlarımızı mağdur etmemek için vefa grubumuz ve oluşturduğunuz ekipler hizmet verecektir. Bu ekiplerimizle koordineli bir şekilde karantina altındaki her haneye ilk etapta gıda paketi ulaştırdık. Ayrıca herhangi bir mağduriyete fırsat vermemek için vefa destek ekiplerimiz karantina altındaki vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olacaklardır. Tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri ayrıca zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA