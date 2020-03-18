Karantinaya alınan vatandaşların yakınları, temel ihtiyaçlarını yurda getirdi
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Türkiye, Avrupa, Polis, 3. Sayfa

Karantinaya alınan vatandaşların yakınları, temel ihtiyaçlarını yurda getirdi

Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek 14 boyunca karantinada olacakları yurda yerleştirilen vatandaşların yakınları, karantinada olanların temel ihtiyaçlarını getirerek polis gözetiminde yurda alındı.

18.03.2020 22:07 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:07
Karantinaya alınan vatandaşların yakınları, temel ihtiyaçlarını yurda getirdi

Korona virüs nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye gelerek 14 boyunca karantinada olacakları yurda yerleştirilen vatandaşların yakınları, karantinada olanların temel ihtiyaçlarını getirerek polis gözetiminde yurda alındı.

Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde 9 Avrupa ülkesine uçuşlar kısıtlamış ve bu ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan vatandaşlar Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla İstanbul'a getirilmeye başlanmıştı. Dün gece yarısına doğru farklı ülkelerden gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca karantinada olacakları yurtlara özel kıyafetli görevliler tarafından otobüslerle yurtlara taşındı.

Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurduna yerleşen vatandaşların yakınları içerde bulunan kişilere temel ihtiyaçlarını getirdi. Genel olarak temizlik ürünlerinin yer aldığı görülürken, malzemeler polis eşliğinde içeriye alındı.

"Daha çok ağırlıklı olarak kişisel temizlik malzemeleri istedi"

Almanya'dan gelen arkadaşı için temel ihtiyaçlarını getiren Yunus Emre Karagöz, "İçerde benim arkadaşım var onun için istemiş olduğu malzemeleri getirdim. İçeriye neler aldığına dair bir fikrim yok. Ben sadece bana atılan listeyi getirdim. Daha çok ağırlıklı olarak kişisel temizlik malzemeleri istedi. Arkadaşım Almanya'dan geldi. Alınan kararlar çok isabetli ve doğru buluyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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