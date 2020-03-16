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Melikgazi, voleybol, Konya, Güncel

Karantinaya alınan vatandaşları taşıyan otobüslerin dezenfeksiyonu yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, normal sezonu Kayseri temsilcisi Melikgazi Belediyespor'un arkasından ikinci sırada tamamlayarak play-off yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

16.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:44
Karantinaya alınan vatandaşları taşıyan otobüslerin dezenfeksiyonu yapıldı

Eskişehir'de gerçekleştirilen yarı final etabı D Grubunda; Halk Bank'ı 3-1, Erzin Yeşilkentspor'u 3-0 ve SGK Spor Kulübünü de 3-2 mağlup eden temsilcimiz finale kaldı.

Play-off final etabında da fırtına gibi esen voleybolcularımız ilk maçında İstanbul Yeniköyspor'u 3-2, ikinci maçında da Melikgazi Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son maçını oynamadan 1. Lig'e çıkmayı garantileyen takımımız, son maçında Gümüşhane ekibi Şiran Akademi'ye 3-1 yenilmesine rağmen 1. Lig'e yükseldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sergilediği mücadeleyle 1. Lig'e yükselerek Konya'ya büyük gurur yaşatan bütün oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.

Kaynak: Bültenler

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