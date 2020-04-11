Karantinaya alınan Tufanbeyli ilçesinde drone destekli denetim Karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Kaymakamlığı ve Tufanbeyli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, drone ile havadan denetim yaptı.

Karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Tufanbeyli Kaymakamlığı ve Tufanbeyli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, drone ile havadan denetim yaptı.

04 Nisan'da Adana İl Pandemi Kurulu kararı ile 15 gün karantinaya alınan ilçede 8 gündür devam eden karantinada Kayseri, Kahramanmaraş ve Adana'dan ilçeye bağlanan tüm yollarda güvenlik güçleri tarafından 24 saat esasıyla denetleniyor. Dün akşam alınan sokağa çıkma yasağı sonrası ilçede denetimler iyice sıkılaştı.

İlçe Kaymakamlığı ve belediye zabıta amirliği tarafından ayrı ayrı yapılan denetimlerde ilçenin sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Av.Remzi Ergü vatandaşlara kurallara uydukları için teşekkür etti.

Ayrıca belediye ekipleri ilçe fırıncıları ile birlikte hareket ederek vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını araç ve personel desteği sağlayıp evlerine kadar götürdü.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, yaptığı açıklamada "Sokağa çıkma yasağı boyunca tüm fırınlarımızla birlikte belediye personelleri ve araçlarımızla halkımızın ekmek ihtiyacını evlerine kadar götüreceğiz. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA