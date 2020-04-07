Karantinaya alınan Tufanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine 4 bin koli yardım
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Tufanbeyli, Adana, Güncel

Karantinaya alınan Tufanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine 4 bin koli yardım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine 4 bin koli yardım dağıtılacak.

07.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:26
Karantinaya alınan Tufanbeyli'de ihtiyaç sahiplerine 4 bin koli yardım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde ihtiyaç sahiplerine 4 bin koli yardım dağıtılacak.

Kaymakam Ömer Sevgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Vefa Sosyal Destek Grubunun salgına karşı önemli rol oynadığını belirtti.

Devletin, vatandaşlarının yanında olduğunu ifade eden Sevgili, "Grupta görevlendirilen tüm kesimler üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır. Valimiz Mahmut Demirtaş'ın destekleri, Tufanbeyli Kaymakamlığı kaynağı ve hayırsever vatandaşların bağışlarıyla 17 bin nüfuslu ilçe için 4 bin yardım kolisi hazırladık. Bu yardımlarla Tufanbeyli'de her aileye bir yardım kolisini verilmesi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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