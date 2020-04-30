Karantinaya alınan mahallede ilaçlama çalışması yapıldı Jandarmanın karantinaya alınan mahallenin girişindeki önlemleri Karantinaya alınan mahallenin tabelası Belediye ekiplerinin hazırlıkları Karantinaya alınan mahallede ilaçlama çalışması yapılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde belediye...

Jandarmanın karantinaya alınan mahallenin girişindeki önlemleri

Karantinaya alınan mahallenin tabelası

Belediye ekiplerinin hazırlıkları

Karantinaya alınan mahallede ilaçlama çalışması yapılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde belediye ekiplerince başlatılan dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Ceylanpınar Belediyesi ekipleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınan kırsaldaki Maden Mahallesi'nde ilaçlama çalışması yaptı. Mahalledeki kişilerin ihtiyacı ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Kaynak: AA