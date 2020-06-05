Karantinaya alınan mahallede ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri karşılıyor
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Karantinaya alınan mahallede ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri karşılıyor

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Karatoprak Mahallesi'nin bir kısmı karantinaya alınırken, bazı vatandaşların ekmek konusunda sıkıntı yaşadıkları ve muhtarın karantina bölgesine giriş-çıkış yaptığı yönündeki şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Karantinaya alınan mahallede ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri karşılıyor
05.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:04

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde,  Karatoprak Mahallesi'nin bir kısmı karantinaya alınırken, bazı vatandaşların ekmek konusunda sıkıntı yaşadıkları ve muhtarın karantina bölgesine giriş-çıkış yaptığı yönündeki şikayeti üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonrası açıklama yapan Hendek Kaymakamlığı, ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığını belirtti. Karatoprak Mahallesi Muhtarı Turgut İzci de devletin vatandaşını yalnız bırakmadığını, hayvanlara bile yem geldiğini söyledi.

Hendek Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan V.K. isimli kadının 'Covid-19' testinin pozitif çıkması sonucu hem mesai arkadaşlarına test yapıldı hem de kadının yaşadığı Hendek ilçesi Karatoprak Mahallesi'nin bir kısmı karantina altına alındı. Yapılan filyasyon çalışma sonrasında kadının temas ettiği belirlenen 12 kişi ile bu kişilerin teması olan toplam 54 kişi 14 gün boyunca karantina altına alındı. Karantina sürecinde bazı vatandaşlar ekmek bulma konusunda sıkıntı yaşadıkları yönünde iddiada bulunurken, Sakarya Valiliği ve Hendek Kaymakamlığı tarafından inceleme başlatıldı. 

Karatoprak Mahallesi'nde yaşayan Sıddık Fide, "Mahallemizde yaşayan bir komşumuzda koronavirüs tespit edildi. Mahallemiz karantina altına alındı ancak muhtar sürekli geliyor. Bizim çocuklarımıza virüs getirmesini istemiyoruz. Muhtar her gün çıkıyor, sağda solda geziyor ama bizi buraya hapsediyor. Bu nasıl adalet? Bu nasıl hastalık?" dedi.Mahalle sakini Necdet Keskiner ise, "Burada jandarma görevini yapıyor tamam ama ekmek istiyoruz, çocuğum ekmek almaya giderken jandarma ekipleri ceza yazmaya kalkıyor. Muhtar sürekli dışarda, kimse ona bir şey demiyor" diye konuştu.VEFA DESTEK GRUBU İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORHendek Kaymakamlığı, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, mahallede karantina bölgesinin dışında bulunan 2 marketin aktif olarak çalıştığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin sürekli olarak vatandaşlara ürün getirdiğini, mahallede yaşayan bazı vatandaşlara ise Kaymakamlık tarafından ücretsiz gıda yardımı yapıldığını belirtti. Açıklamada, mahalle muhtarının karantina altına alınan kısma giriş ve çıkışlarının izinli olarak gerçekleştirdiği ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için izin verildiği belirtildi. "DEVLETİMİZ ASLA VATANDAŞI YALNIZ BIRAKMIYOR"Karatoprak Mahallesi Muhtarı Turgut İzci, "Burada ekmek gelmemesi gibi bir durum yok, insanların hayvanlarına yem bile geliyor. Devletimiz asla vatandaşı yalnız bırakmıyor. Lastiği patlayanın lastiğini yaptırıyoruz, mazotu bitenin mazotunu alıyoruz. İnsanlar bir süredir evde olduğu için sıkılıyorlar haliyle, yoksa bir sorun yok" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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