Karantinaya alınan köye giriş ve çıkışlara izin verilmiyor
Sinop'un Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Eğlence köyüne giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
10.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:20
Sinop'un Boyabat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Eğlence köyüne giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla kinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulaması yürütülen köyün girişinde jandarma ekiplerinin bekleyişi sürüyor.
Köye giden yolu bariyerle kapatan ekipler, acil durumlar dışında köye giriş ve çıkışlara müsaade etmiyor.
Sağlık ekiplerinin köydeki taraması ise devam ediyor.
Kaynak: AA