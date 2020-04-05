Karantinaya alınan köyde tespit ve test çalışması yapılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Karantinaya alınan köyde tespit ve test çalışması yapılıyor - Haber
Jandarma, Aksaray, Kümbet, 3. Sayfa

Karantinaya alınan köyde tespit ve test çalışması yapılıyor

Aksaray'da korona virüs (COVID-19) testi pozitif çıkan bir vakanın ardından karantina altına alınan köyde sağlık ekipleri jandarma eşliğinde şahsın temas ettiği kişileri tespit ederek testler yapıyor.

05.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:20
Karantinaya alınan köyde tespit ve test çalışması yapılıyor

Aksaray'da korona virüs (COVID-19) testi pozitif çıkan bir vakanın ardından karantina altına alınan köyde sağlık ekipleri jandarma eşliğinde şahsın temas ettiği kişileri tespit ederek testler yapıyor.

Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyünde bir kadında korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine kadın Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde karantinaya alınırken, Aksaray Valiliği tarafından köy güvenlik ve tedbir amaçlı karantina altına alındı. Köyün giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Bakanlığı ekipleri özel bir ekip oluşturarak köyde inceleme ve test çalışmaları başlattı. Sağlık ekibi jandarma ekiplerinin eşliğinde köyde testi pozitif çıkan kadının temas ettiği kişileri bir bir belirleyerek test yaptı. Testin ardından kadına temas eden köy halkı kayıt altına alınarak yine sağlık çalışanları tarafından günlük olarak kontrol altında tutuluyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde jandarma ekipleri 24 saat aralıksız nöbet tutarken, sağlık çalışanları da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Köy halkından Basri Doğdu (61), "Burada bir kişi de korona virüsü göründü. İşte bundan sonra diğer çevreleri, temas eden kişiler araştırılıyor. Köyümüz karantina altına alındı. Sokağa çıkma yasağı var" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Haber
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haber
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Haber
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
'Nano teknoloji' maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi Haber
"Nano teknoloji" maskelerin paketlendiği ortam görüntülendi
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haber
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu Haber
ABD'li golfçünün göğüs vuruşu olay oldu
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü
Falcao, Al Hilal ile görüştü
Falcao, Al Hilal ile görüştü
Bakan Koca, 'Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "Salgında vefat eden sağlık çalışanları şehit sayılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
Belarus Fedarasyonu, liglerin ertelenmesine sıcak bakmıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı
Wanda Nara'nın 'Icardi İtalya'ya dönmek istiyor' itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu
Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Ebru Yaşar Kerem Alışık İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Su İlaç Polis Avrupa
Şu an buradasınız: Karantinaya alınan köyde tespit ve test çalışması yapılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 18:27:28. #1.15#
title