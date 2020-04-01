Karantinaya alınan köy sessizliğe büründü
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Yıldızeli, Karantina, Sivas

Karantinaya alınan köy sessizliğe büründü

Karantinaya alınan köy sessizliğe büründü Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük köyü sessizliğe büründü.

01.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:51
Karantinaya alınan köy sessizliğe büründü

Karantinaya alınan köy sessizliğe büründü

SİVAS - Sivas'ta Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük köyü sessizliğe büründü.

Sivas'ta Korona Virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köy sayısı 10'a ulaştı. Karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı. Köy giriş ve çıkıları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Karantina kuralarına uyan köy sakinleri evlerine kapandı. 125 haneli köy sessizliğe büründü. Havadan da görüntülenen köyde sokaklarda hiç kimsenin olmadığı, tüm köy sakinlerinin evlerinde oturduğu tespit edildi. Köy, İstanbul'da yaşayıp tatil için köye dönen bir köy sakininde Korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine karantina altına alındı.

Karantinaya alınan köy sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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Karantinaya alınan köy sessizliğe büründü
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