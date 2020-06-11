Karantinaya alınan iki köyün mahalleleri sessizliğe büründü
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Karantinaya alınan iki köyün mahalleleri sessizliğe büründü

Karantinaya alınan iki köyün mahalleleri sessizliğe büründü İl dışından gelen kişi 5 kişiye virüs bulaştırdı Karabük'ün Eflani ilçesinde korona virüs vakalarının fazla olması nedeniyle karantina altına alınan iki köyün mahallelerinde sessizlik hakim oldu.

11.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:24

Karantinaya alınan iki köyün mahalleleri sessizliğe büründü

İl dışından gelen kişi 5 kişiye virüs bulaştırdı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde korona virüs vakalarının fazla olması nedeniyle karantina altına alınan iki köyün mahallelerinde sessizlik hakim oldu.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Soğucak Köyü Merkez Mahallesi'nde 2, Kutluören Köyü Merkez Mahallesi'nde 3 olmak üzere toplam 5 pozitif vakanın görülmesi üzerine 14 günlük karantina kararı alındı. Covid19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla alınan kararın ardından Jandarma ekipleri iki köyün merkez mahallelerine giriş çıkışları izne bağlı olarak gerçekleştirirken, mahalleler sessizliğe büründü.

İstanbul ilinden gelen bir vatandaş tarafından bulaştırıldığı öğrenilen virüsün ardından başlatılan karantina süreci ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "İlçemiz Soğucak köyünde 2 adet Covid-19 vakası ve Kutluören köyünde 3 adet Covid-19 vakası görülmesi nedeniyle halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla; ilçemiz Soğucak köyü, Kutluören köyü ve bu köylere bağlı tüm mahallelerimizin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında, 10.06.2020 tarihinden itibaren giriş ve çıkışlara kapatılarak, 14 gün süreyle karantina altına alınmasına, istinai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Karantinaya alınan iki köyün mahalleleri sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Manşet

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