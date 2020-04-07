Karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu
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Karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu

Karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu Testleri negatif çıkan acemi askerler birliklerine geri döndü Bilecik'te 17 gün önce Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alınan yaklaşık 35 acemi asker, test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından kaldıkları...

07.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:46
Karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu

Karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu

Testleri negatif çıkan acemi askerler birliklerine geri döndü

BİLECİK - Bilecik'te 17 gün önce Korona virüs Covid-19 önlemleri kapsamında karantinaya alınan yaklaşık 35 acemi asker, test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından kaldıkları KYK'dan alınarak birliklerine teslim edildi.

Bilecik'e 21-22 Mart günleri Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı bağlı Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına 2000/1 tertip olarak vatani görevlerini yapmak için gelen binlerce asker nizamiye önünde sağlık kontrolünden geçirilirken, yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürüğü olanlar gözlem altına alınmıştı. Ardından Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan KYK'ya bağlı Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdundan karantinaya alınan yaklaşık 35 asker, tahlil negatif çıkmasının ardından askeri araçlarla alınarak, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında teslim edildi.

Karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu

Kaynak: İHA

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Karantinaya alınan askerlerin test sonuçları belli oldu
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