Karantinaya alınan 7 bin kişilik gemide korona virüsüne rastlanmadı
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Karantinaya alınan 7 bin kişilik gemide korona virüsüne rastlanmadı

İtalya'da korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan 7 bin kişilik cruise gemisinde korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.

30.01.2020 19:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:38
Karantinaya alınan 7 bin kişilik gemide korona virüsüne rastlanmadı

'da korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan 7 bin kişilik cruise gemisinde korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.


İtalya'nın Civitavecchia kentinde 7 bin kişilik bir cruise gemisi korona virüsü şüphesiyle karantina altına almıştı. İtalya basınında yer alan haberlere göre, korona virüsü belirtileri gösteren 2 Çinli yolcuya yapılan tetkikler sonucu, korona virüsüne rastlanmadı. - ROMA

Kaynak: İHA
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