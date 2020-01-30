Karantinaya alınan 7 bin kişilik gemide korona virüsüne rastlanmadı

30.01.2020 19:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:38

İtalya'da korona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan 7 bin kişilik cruise gemisinde korona virüsüne rastlanmadığı açıklandı.



İtalya'nın Civitavecchia kentinde 7 bin kişilik bir cruise gemisi korona virüsü şüphesiyle karantina altına almıştı. İtalya basınında yer alan haberlere göre, korona virüsü belirtileri gösteren 2 Çinli yolcuya yapılan tetkikler sonucu, korona virüsüne rastlanmadı. - ROMA

Kaynak: İHA