Karantinaya alınan 11 evde hayat normale döndü
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Karantinaya alınan 11 evde hayat normale döndü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 12 evden 11'inde karantina süreci sona erdi.

14.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:29

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 12 evden 11'inde karantina süreci sona erdi.

İl merkezinde ikamet eden ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişinin, Ramazan Bayramı sonrası ilçeye bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesi ve yakınlarını ziyaret etmesinin ardından, kişinin temas ettiği belirlenenlerin ikamet ettiği 12 ev için, 31 Mayıs'ta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından başlatılan karantina süreci sona erdi.

14 günlük karantina süresi dolan evlerden 11'inde yaşayan 58 kişi için hayat normale döndü. Birincil temaslı 1 ev için ise karantinaya 3 gün daha devam edilmesi kararlaştırıldı.

İlçe Jandarma ekipleri, mahallede yaptığı devriye görevi sırasında karantinanın bittiğini anons ederek tüm mahalleye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Mahalle sakinleri, ekiplere sürpriz yaparak çiçek takdim etti, çocuklar jandarmaya selam verdi.

Mahalle Muhtarı Hakkı Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 11 ev için karantinanın sona erdiğini, mahalle sakinlerine, gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür etti.

Demirel, görev yapan Jandarma ekiplerine de teşekkür ederek kuruluşlarının 181. yıl dönümünü de kutladı.

Karantinaya alınan 11 evde hayat normale döndü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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