Karantinaya alınacak aileye pastalı karşılama Ağrı'da tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınan ailenin ikiz çocuklarına moral vermek amacıyla, sağlık çalışanları ve yurt görevlilerince 'hoş geldin' pastası kesilip oyuncak hediye edildi.

Ağrı'da tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınan ailenin ikiz çocuklarına moral vermek amacıyla, sağlık çalışanları ve yurt görevlilerince 'hoş geldin' pastası kesilip oyuncak hediye edildi.

İran'dan gelerek Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan Yozgatlı Murat ve Zehre Bekdemir çifti ile ikiz çocukları, sağlık taramasından geçirildikten sonra tedbir amaçlı 14 gün karantinaya alınacakları yurda geçtiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Abdürrahim Arvasi Yurdu'na gelen Bekdemir çiftinin 8 yaşındaki ikiz çocukları Derya ve Deniz için yurt görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından moral amaçlı etkinlik yapıldı.

Binanın giriş katında sağlık çalışanları ve görevlilerin alkışları eşliğinde karşılanan minik ikizler, kendileri için hazırlanan pastayı kestiler.

Görevliler, oyuncak hediye edip hatıra fotoğrafı çektiktirdikleri ikizleri, alkışlar eşliğinde anne ve babalarıyla birlikte kalacakları odalara gönderdiler.

Kaynak: AA