Karantinaya 4 kişi girdiler, 5 kişi çıktılar
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Karantinaya 4 kişi girdiler, 5 kişi çıktılar

Karantinaya 4 kişi girdiler, 5 kişi çıktılar Karantina altında dünyaya gelen bebeğin ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' kuruldu Adıyaman'da yurtta karantina altında olan Ali ve Ayşegül Yürek'in dünyaya gelen bebeğinin ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' oldu.

22.05.2020 14:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:18

Karantinaya 4 kişi girdiler, 5 kişi çıktılar

Karantina altında dünyaya gelen bebeğin ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' kuruldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da yurtta karantina altında olan Ali ve Ayşegül Yürek'in dünyaya gelen bebeğinin ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredili Yurtlar Kurumu Safvan Bin Muattal Kız Yurdunda karantinada kalan tarım işçileri farklı bir mutluluk yaşadı. Karantina altındaki tarım işçilerinden Ali ve Ayşegül Yürek çiftinin Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çiftin, Mahmut ve İlyas Metehan ismindeki çocuklarıyla birlikte 4 olan aile bireyi sayısı 5'e yükseldi. Bayram öncesi yurttan ayrılacak olan aile 4 kişi girdikleri karantinadan 5 kişi çıktı.

Yürek Ailesi, korona virüs (Covid-19) nedeniyle mahsur kaldıkları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla getirildikleri ve onu çok sevdikleri için bebeklerine 'Recep Tayyip Erdoğan' ismini verdi.

Baba Ali Yürek, 4 kişi geldikleri karantinadan 5 kişi gideceklerini belirterek, "Karantina sürecinde 4 kişi geldik, 5 kişi gideceğiz. Bir kişi nüfusumuz arttı. Buradaki müdürlerimize, hepsini tek tek saymamıza gerek yok hepsine çok çok teşekkür ederim. İlgilendiler, çok yardımcı oldular, Allah hepsinden razı olsun. İki tane çocuğumuz vardı, bir çocuğumuz daha dünyaya geldi. Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla geldiğimiz için, reisimizi, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için, en güzel hediye olarak Cumhurbaşkanımızın ismi olan 'Recep Tayyip Erdoğan' ismini verdik" dedi.

Anne Ayşegül Yürek ise KKTC'de hastanede kendilerine bakılmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğimiz için, bir de bizim buraya gelmemize yardımcı olduğu için bebeğimizin ismine onun ismini verdik. Onun sayesinde buraya geldik, yoksa Kıbrıs'ta mahsur kalmıştık. Orada virüsten dolayı hastanelerde bakmıyorlardı. Onun sayesinde yurtta, hem hastanede yardımcı oldular. Cumhurbaşkanımızı sevdiğimiz için çocuğumuza ismini verelim dedik. Sağ olsunlar, Allah razı olsun hepsinden, hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, aileyi odalarında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Keleş, böyle bir mutluluğa ev sahipliği yaptıkları için memnun olduklarını belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık bin 400 misafirimizi burada karantina süresince ağırladık. Bin 400 misafirimizi ağırlarken, karantina gününün bayram öncesi son gününde burada önemli, böyle mutluluk duyacağımız farklı bir olaya şahitlik ettik. Yurdumuzda misafir ettiğimiz bir ailenin bir bebeği oldu. Bir erkek çocuğu dünyaya geldi. İsmini de yurt dışından gelmiş olmanın, devletimizin sıcak yüzünü görmüş olmanın mutluluğu ile beraber, bebeğimizin ismini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi. Bugün farklı bir mutluluğa, farklı bir güzelliğe ev sahipliği etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karantinaya 4 kişi girdiler, 5 kişi çıktılar

Kaynak: İHA

Manşet

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