Karantinasının son gününde evinde ölü bulundu
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Karantinasının son gününde evinde ölü bulundu

Karantinasının son gününde evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sebahat Çalışkan isimli vatandaş, Covid-19 nedeniyle evinde izolasyonda olduğu sürenin son gününde hayatını kaybetti.

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan Sebahat Çalışkan isimli vatandaş, Covid-19 nedeniyle evinde izolasyonda olduğu sürenin son gününde hayatını kaybetti.

Lüleburgaz ilçesinde Yıldız Mahallesi Yokuş Sokak'ta yaşayan 60 yaşındaki Sebahat Çalışkan; karantina süresinin son gününde henüz bilinmeyen bir nedenle evinde ölü bulundu. Sebahat Çalışkan'ın çocuklarının kendisine ulaşamaması sonucu yapılan araştırmada Çalışkan'ın evinde hayatını kaybettiği tespit edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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