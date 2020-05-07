Karantinası biten Türk vatandaşları sabah ezanıyla yolcu edildi
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Karantinası biten Türk vatandaşları sabah ezanıyla yolcu edildi

Karantinası biten Türk vatandaşları sabah ezanıyla yolcu edildi
07.05.2020 05:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 05:14

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen ve Adıyaman'da ki yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan Türk vatandaşları sabah ezanıyla birlikte memleketlerine gönderildi.

Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen ve Adıyaman'da ki yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan Türk vatandaşları sabah ezanıyla birlikte memleketlerine gönderildi.

Suudi Arabistan gelen 309, Cezayir'den gelen 346 kişi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Safvan Bin Muattal Kız Yurdundaki 14 günlük karantina sürelerini doldurdu. Karantina süresini dolduran vatandaşlar, yurtta son sahurlarını yaptıktan sonra Sabah Ezanıyla birlikte memleketlerine yolcu edildi. Otobüslerle 655 kişi, Türkiye'nin 56 iline taşındı.

Ellerinde Türk Bayrakları ile otobüslere binen Türk vatandaşları sloganlar ve alkışlar ile yurttan ayrılırken, 14 günlük hizmetten duydukları memnuniyetleri dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden vatandaşlar, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğuna dikkat çekti.

Adıyaman Gençlik ev Spor İl Müdürü Fikret Keleş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Altun, Türk vatandaşlarının memleketlerine gönderilmeleri esnasında hazır bulundu.

Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, yurt dışından gelen Türk vatandaşlarını en iyi şekilde ağırlayarak yolcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kredili Yurtlar Kurumu yurtlarında bir önceki dönemde Karadağ'dan misafir ettiğimiz yurttaşlarımızı uğurlamıştık. İkinci etapta ise Suudi Arabistan ve Cezayir'den gelen 655 vatandaşımızın karantina süreleri bugün itibariyle bitti. 14 gün boyunca tüm misafirlerimizin sosyal, psikolojik ve lojistik her türlü ihtiyaçlarını karşılamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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