Karantinası biten 79 kişi memleketleri Samandağ'a geldi Karantinası biten 79 kişi memleketleri Samandağ'a geldi Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Mersin'de bulunan yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 79 kişi, ailelerine kavuştu.

Karantinası biten 79 kişi memleketleri Samandağ'a geldi

HATAY - Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Mersin'de bulunan yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 79 kişi, ailelerine kavuştu.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirilen ve Mersinde bulunan yurtlarda 14 gün boyunca karantina altına alındı. 14 gün boyunca yurtlarda kalan ve korona virüsle ilgili taramalarda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 79 kişi, saatlerde memleketleri Hatay'ın Samandağ ilçesine ulaştı. İlçe girişinde aileler, yakınlarını sevinçle karşıladı.

Karantinası dolduran bir vatandaş, Suudi Arabistan'dan geldik ve Mersine karantinada kaldık. Bize çok iyi davrandılar sanki evimizdeymişiz gibi hissettik .

Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum bizleri yurt dışından getirdiği için dedi.

Kaynak: İHA