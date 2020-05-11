Karantinası biten 292 kişi için hatıra olarak 292 fidanı toprakla buluşturdu

Karantinası biten 292 kişi için hatıra olarak 292 fidanı toprakla buluşturdu Katar'dan getirilen ve Manisa'da karantinada bulunan son grup memleketlerine uğurlandı Katar'dan Türkiye'ye getirilen ve Manisa'da, KYK Yunusemre Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresini tamamlayan 292...